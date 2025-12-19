Жену Трампа покажут на большом экране

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания заявила на своем сайте о скорой премьере документального фильма, посвященного ее жизни до инаугурации лидера. Отмечается, что американские зрители смогут посмотреть ленту с 30 января.

Фильм раскрывает роль Мелании в формировании политического курса ее супруга, а также ее устремления. Зрителям покажут уникальные кадры частных разговоров, в также моменты важных встреч, которые не опубликовывали раньше. В качестве режиссера кино выступил Бретт Ратнер — его карьеру в крупных проектах приостановили после обвинений в неподобающем поведении.

Ранее стало известно, что по Мелании и ее сыну Бэррону может ударить законопроект о запрете двойного гражданства в США, внесенный в сенат республиканцем Берни Морено. Кроме того, под угрозой оказались многие актеры, в том числе Райан Рейнольдс и Арнольд Шварценеггер.

До этого Сеть всколыхнул образ первой леди на приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии. Супруга Трампа выбрала изумрудное платье Elie Saab с открытыми плечами, дополнив образ черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и нюдовым макияжем.