Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:21

Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула

Премьер Италии Мелони заснула на открытии Олимпийских игр

Джорджа Мелони Джорджа Мелони Фото: Stefano Costantino/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уснула в прямом эфире церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Кадры, на которых она с закрытыми глазами и усталым видом сидит на трибуне стадиона «Сан-Сиро» в Милане, разошлись по соцсетям.

Пользователи раскритиковали итальянского лидера за то, что она, по их мнению, «спала» на важном международном мероприятии. В комментариях мелькали ироничные реплики: «Ей было очень весело» и «Спит, как ангелок». Этот эпизод был назван одним из неприятных моментов трансляции наряду с работой комментаторов Rai1 и исполнением гимна.

Ранее на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане зрители на стадионе освистали делегацию израильских спортсменов. Парад наций собрал представителей 92 стран. Российские атлеты, допущенные в нейтральном статусе, в шествии участия не принимали.

До этого на церемонии показали видеоролик, как президент Италии Серджо Маттарелла приехал на стадион на обычном городском трамвае. На кадрах было видно, как он общался с пассажирами, помог ребенку и показал, что доступен обычным людям. В конце видео к нему присоединились олимпийские знаменосцы.

Олимпиада
политики
Джорджа Мелони
конфузы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте для саботажа переговоров по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.