Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони уснула в прямом эфире церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Кадры, на которых она с закрытыми глазами и усталым видом сидит на трибуне стадиона «Сан-Сиро» в Милане, разошлись по соцсетям.

Пользователи раскритиковали итальянского лидера за то, что она, по их мнению, «спала» на важном международном мероприятии. В комментариях мелькали ироничные реплики: «Ей было очень весело» и «Спит, как ангелок». Этот эпизод был назван одним из неприятных моментов трансляции наряду с работой комментаторов Rai1 и исполнением гимна.

Ранее на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане зрители на стадионе освистали делегацию израильских спортсменов. Парад наций собрал представителей 92 стран. Российские атлеты, допущенные в нейтральном статусе, в шествии участия не принимали.

До этого на церемонии показали видеоролик, как президент Италии Серджо Маттарелла приехал на стадион на обычном городском трамвае. На кадрах было видно, как он общался с пассажирами, помог ребенку и показал, что доступен обычным людям. В конце видео к нему присоединились олимпийские знаменосцы.