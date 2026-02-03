Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 16:48

В США раскрыли неожиданную связь четы Трампов с Эпштейном

В документах Эпштейна нашли данные о его роли в знакомстве Трампа с Меланией

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: Andrea Hanks/US White House via Global Look P/Global Look Press
Обвиненный в секс-торговле несовершеннолетними покойный финансист Джеффри Эпштейн мог познакомить президента США Дональда Трампа с его женой Меланией, следует из опубликованных Минюстом Соединенных Штатов файлов бизнесмена. Об этом заявила в своих показаниях ФБР от 12 июля 2019 года бывшая помощница Эпштейна, чье имя не раскрывается.

По словам женщины, работавшей у финансиста в период с 2005 по 2006 год, именно Эпштейн представил будущую супругу нынешнему главе Белого дома. До начала сотрудничества с финансистом, как следует из показаний, она сама работала моделью.

Эти данные расходятся с более ранней версией, которую сами Трампы публично озвучивали на протяжении многих лет. В частности, в интервью телеканалу CNN в 2005 году Мелания Трамп рассказывала, что познакомилась с Дональдом в ночном клубе еще в 1998 году, и между ними мгновенно возникло взаимное притяжение.

Ранее Трамп отверг все обвинения в связях с Эпштейном. В соцсети Truth Social он заявил, что никогда не посещал частный остров финансиста. При этом президент добавил, что «почти все эти коррумпированные демократы и их доноры» там были.

