07 февраля 2026 в 12:53

Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»

Бондарчук назвал вкусовщиной мнение Певцова о фильме «Буратино»

Федор Бондарчук Федор Бондарчук Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российский режиссер Федор Бондарчук, сыгравший в ремейке «Буратино» и выступивший продюсером картины, призвал не обобщать и не использовать оскорбительные формулировки по отношению к фильму. В новом выпуске подкаста «Дайте сказать!» он попросил высказывать претензии конкретно к его работе. Так он ответил на критику со стороны актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова.

Он (Певцов. — NEWS.ru) совсем оскорбительно высказывался — «пилят бабло». Все думают, что они эксперты, но это вкусовщина. Отвечать на это бессмысленно — всю жизнь кино нравилось или не нравилось. У нас все разбираются в кино, футболе и в сельском хозяйстве. Мне не нравится фильм Димы, кому-то нравится, — отреагировал Бондарчук.

Режиссер напомнил, что 15 лет назад депутаты критиковали зрителей американских фильмов, требуя показывать российских супергероев. Сейчас, по его мнению, ситуация зеркальная: парламентарии задаются вопросом «доколе будем показывать?» в отношении отечественных проектов. Бондарчук кратко описал путь российской анимации от первых смелых попыток до современных хитов, подчеркнув, что у депутатов всегда находится повод для публичной критики.

Ранее Певцов заявил, что «хорошим и глубоким» проектам сложно получить финансирование. Он раскритиковал популярные картины, включая «Чебурашку» и «Буратино», указав, что такие фильмы «никакого отношения ни к детскому, ни вообще к кино не имеют». По его словам, детское кино должно давать пример и мораль, а в данном случае авторы «взяли франшизу и заработали денег», как и в истории с «буратинами и бременскими музыкантами».

Бондарчук ответил Певцову на критику о «буратинах и бременских музыкантах»
