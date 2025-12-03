Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США

Законопроект о запрете двойного гражданства в США, внесенный в сенат республиканцем Берни Морено, отразится на первой леди США Мелании Трамп и ее сыне Бэрроне, сообщает издание Newsweek. Кроме того, под угрозой окажутся многие актеры, в том числе Райан Рейнольдс и Арнольд Шварценеггер, а также бывший губернатор штата Калифорния и предприниматель Илон Маск.

Новый законопроект <…> может лишить нескольких знаменитостей двойного гражданства. Этот закон также напрямую затронет первую леди Меланию Трамп и ее сына Бэррона, — говорится в материале.

Накануне, 2 декабря, Морено внес в Конгресс США законопроект, призванный упразднить двойное гражданство. Документ обяжет американцев, имеющих паспорт другого государства, сделать выбор в пользу одной страны в течение года.

Как предположил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин, запрет на двойное гражданство в США может вызвать бурное недовольство среди американцев. По его мнению, Морено продвигает инициативу, чтобы угодить президенту Дональду Трампу.