Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 17:30

Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США

Newsweek: запрет двойного гражданства в США коснется Мелании Трамп

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Official White House/Andrea Hanks
Законопроект о запрете двойного гражданства в США, внесенный в сенат республиканцем Берни Морено, отразится на первой леди США Мелании Трамп и ее сыне Бэрроне, сообщает издание Newsweek. Кроме того, под угрозой окажутся многие актеры, в том числе Райан Рейнольдс и Арнольд Шварценеггер, а также бывший губернатор штата Калифорния и предприниматель Илон Маск.

Новый законопроект <…> может лишить нескольких знаменитостей двойного гражданства. Этот закон также напрямую затронет первую леди Меланию Трамп и ее сына Бэррона, — говорится в материале.

Накануне, 2 декабря, Морено внес в Конгресс США законопроект, призванный упразднить двойное гражданство. Документ обяжет американцев, имеющих паспорт другого государства, сделать выбор в пользу одной страны в течение года.

Как предположил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин, запрет на двойное гражданство в США может вызвать бурное недовольство среди американцев. По его мнению, Морено продвигает инициативу, чтобы угодить президенту Дональду Трампу.

США
запреты
двойное гражданство
Мелания Трамп
