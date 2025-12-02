Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 12:29

Часть жителей США рискуют остаться без гражданства

Республиканец Морено предложил убрать двойное гражданство в США

Берни Морено Берни Морено Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Сенатор-республиканец Берни Морено написал в соцсети Х, что внес в Конгресс США законопроект, призванный упразднить двойное гражданство. Документ обяжет американцев, имеющих паспорт другого государства, сделать выбор в пользу одной страны в течение года.

Согласно инициативе, Государственный департамент и Министерство внутренней безопасности будут обязаны создать единые базы данных и механизмы контроля для учета статуса гражданства. Всем обладателям двух паспортов будет предоставлен годичный срок для того, чтобы либо официально отказаться от иностранного гражданства через госсекретаря, либо уведомить власти о своем решении прекратить гражданство США.

Если лицо не предпримет никаких действий в установленный период, оно будет автоматически считаться отказавшимся от американского гражданства. В этом случае его статус будет переквалифицирован в соответствии с иммиграционным законодательством, то есть он будет рассматриваться как иностранец.

Ранее стало известно, что все больше американцев, которые живут за границей, решают отказаться от гражданства США из-за неудовлетворенности внутренней политикой страны. Каждый год около 5–6 тыс. американцев, проживающих за границей, принимают решение выйти из гражданства.

