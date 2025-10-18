Американцы стали чаще отказываться от гражданства США WP: американцы все чаще отказываются от гражданства США по политическим причинам

Все больше американцев, которые живут за границей, решают отказаться от гражданства США из-за неудовлетворенности внутренней политикой страны, передает Washington Post со ссылкой на правозащитников. Каждый год около 5–6 тыс. американцев, проживающих за границей, принимают решение выйти из гражданства.

Адвокаты, специализирующиеся на иммиграционных вопросах, подчеркивают, что главными факторами, влияющими на ситуацию, являются сложности с налогами и логистикой. Однако в последние годы возрастает значение политической обстановки. Юристы утверждают, что отказ от гражданства часто происходит из-за несогласия с политикой американского правительства.

По информации издания, некоторые люди, которые в настоящее время отказываются от гражданства США, рассказали, что решающим фактором в их решении стало опасение возможных репрессий со стороны действующего президента Дональда Трампа. Один из них отметил, что США стали очень «мстительными» и утратили черты той страны, которую он когда-то покинул.

