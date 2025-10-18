Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 20:10

Американцы стали чаще отказываться от гражданства США

WP: американцы все чаще отказываются от гражданства США по политическим причинам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Все больше американцев, которые живут за границей, решают отказаться от гражданства США из-за неудовлетворенности внутренней политикой страны, передает Washington Post со ссылкой на правозащитников. Каждый год около 5–6 тыс. американцев, проживающих за границей, принимают решение выйти из гражданства.

Адвокаты, специализирующиеся на иммиграционных вопросах, подчеркивают, что главными факторами, влияющими на ситуацию, являются сложности с налогами и логистикой. Однако в последние годы возрастает значение политической обстановки. Юристы утверждают, что отказ от гражданства часто происходит из-за несогласия с политикой американского правительства.

По информации издания, некоторые люди, которые в настоящее время отказываются от гражданства США, рассказали, что решающим фактором в их решении стало опасение возможных репрессий со стороны действующего президента Дональда Трампа. Один из них отметил, что США стали очень «мстительными» и утратили черты той страны, которую он когда-то покинул.

Ранее сообщалось, что из-за шатдауна в США до 42 млн человек могут лишиться продовольственной помощи в ноябре. Неизвестно, будет ли администрация Трампа продлевать выплаты пособий.

США
гражданство
американцы
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Запорожье произошел взрыв
В Казани задержали предполагаемого исполнителя нападения на Шевыреву
Экс- конгрессмен провел в тюрьме 84 дня вместо 87 месяцев благодаря Трампу
ВСУ блокируют в Купянске, охват Покровска: новости с фронтов СВО 18 октября
Медведев посетил полигон Капустин Яр
Лютый мороз и горы снега? Какая погода будет в Москве в ноябре: чего ждать
«Локомотив» приехал в Петербург и разгромил СКА
Американцы стали чаще отказываться от гражданства США
Именной мотоцикл папы римского ушел с молотка за €156 тысяч
Взрыв на «Авангарде», срочник расстрелял сослуживцев: что дальше
Зеленский упрекнул Трампа из-за слов о стремлении России к миру
В России потребовали расследовать до конца дело о «Северных потоках»
Костариканец умер на высоте 5200 метров на Эльбрусе
Вэнс ответил на споры вокруг «пророссийского» галстука главы Пентагона
Движение Карапетяна хочет отстранить от власти партию Пашиняна
В Германии нашли крупное месторождение лития на 43 млн тонн
Столичные полицейские заинтересовались избиением собаки в лифте многоэтажки
«Дым и пламя»: ученые показали чрезвычайно активную область на Солнце
Красный Крест продолжает искать тела погибших израильских заложников в Газе
В правительстве назвали сумму, выделенную для Белгорода и Брянска
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт
Общество

Два яблока и горстка муки. Через 10 минут уже едим — нежные конвертики с яблоками! Делайте на пробу и сохраняйте рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.