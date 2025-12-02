Американист ответил, могут ли в США ввести запрет на двойное гражданство

Американист ответил, могут ли в США ввести запрет на двойное гражданство Американист Блохин: запрет двойного гражданства в США вызовет гнев у населения

Вероятный запрет на двойное гражданство в США может вызвать бурное недовольство среди граждан страны, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, сенатор штата Огайо Берни Морено продвигает свою инициативу, чтобы угодить главе Белого дома Дональду Трампу.

Если сенаторы США введут законопроект о запрете двойного гражданства, то у американцев поднимется гнев и ненависть к власти. Потому что Штаты — это страна с глобальными интересами, и руководство всех американских транснациональных корпораций относят себя не просто к гражданам США, а к интернациональной элите населения. Сенатор штата Огайо может преследовать цель попасться на глаза Трампу через подобный громкий инфоповод, чтобы как-то перед ним выслужиться, — высказался Блохин.

Он выразил мнение, что законопроект о запрете двойного гражданства в США имеет крайне низкую вероятность принятия. По словам американиста, даже среди республиканцев найдутся те, кто не поддержит эту инициативу, поскольку среди них есть значительное количество сторонников глобалистских проектов.

Ранее Берни Морено заявил о внесении в Конгресс США законопроекта об отмене двойного гражданства. Согласно документу, американцы с паспортами других государств должны будут сделать выбор в течение года.