Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 12:31

Американист ответил, могут ли в США ввести запрет на двойное гражданство

Американист Блохин: запрет двойного гражданства в США вызовет гнев у населения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вероятный запрет на двойное гражданство в США может вызвать бурное недовольство среди граждан страны, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, сенатор штата Огайо Берни Морено продвигает свою инициативу, чтобы угодить главе Белого дома Дональду Трампу.

Если сенаторы США введут законопроект о запрете двойного гражданства, то у американцев поднимется гнев и ненависть к власти. Потому что Штаты — это страна с глобальными интересами, и руководство всех американских транснациональных корпораций относят себя не просто к гражданам США, а к интернациональной элите населения. Сенатор штата Огайо может преследовать цель попасться на глаза Трампу через подобный громкий инфоповод, чтобы как-то перед ним выслужиться, — высказался Блохин.

Он выразил мнение, что законопроект о запрете двойного гражданства в США имеет крайне низкую вероятность принятия. По словам американиста, даже среди республиканцев найдутся те, кто не поддержит эту инициативу, поскольку среди них есть значительное количество сторонников глобалистских проектов.

Ранее Берни Морено заявил о внесении в Конгресс США законопроекта об отмене двойного гражданства. Согласно документу, американцы с паспортами других государств должны будут сделать выбор в течение года.

США
Дональд Трамп
гражданство
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Новосибирска обвинила работников пансионата в смерти бабушки
Опубликованы кадры «охоты» российского спецназа на пехоту ВСУ под Харьковом
Губерниев назвал лыжников, которые поедут на Олимпиаду от России
Песков раскрыл состав американской делегации на встрече с Путиным
Стало известно, сколько сел разминировали в Курской области
«Все равно мало»: бывший футбольный судья о зарплате арбитров РПЛ
Премьера в Большом театре превратилась в билетную лихорадку
Экс-топ-менеджеров «Мечела» не наказали, но взыскали с них крупную сумму
Госдума утвердила порядок отправки военных России и Индии
27-летняя девушка поборола неизлечимую стадию рака мозга
Эксперт РСТ оценил, насколько безопасна Венесуэла для туристов
«Предпраздничная акция»: нелегалам в США предложили $1 тысячу
Песков заявил о недосягаемости России на мировом рынке вооружений
Россиянкам раскрыли самый модный маникюр для празднования Нового года
В Госдуме ответили, могут ли ввести штрафы за кибербуллинг
Суд отменил продажу роскошного Porsche «королевы марафонов»
Раскрыто, кого отправили встречать Уиткоффа во Внуково
Погода в Москве в среду, 3 декабря: ждать ли сильных туманов и потепления
Автоэксперт рассказал, как государство может помочь покупателям автомобилей
«Мощнейший удар»: военэксперт о последствиях окружения ВСУ в Димитрове
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве
США

«Произвело впечатление»: бывший советник Трампа рассказал о Москве

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака
Общество

Медовик больше не делаю! Теперь главный хит — торт «Бархат» с сырной начинкой: нежнее облака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.