Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 февраля 2026 в 14:26

Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории

Захарова: Россия будет бороться с попытками Запада фальсифицировать историю

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Россия будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Обсерватория по преподаванию истории, действующая при Совете Европы, взялась активно украинизировать все то, что осталось в образовательных методичках от роли РФ.

С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогах боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников, — подчеркнула дипломат.

Комментируя ситуацию в Европе, она напомнила, что Европарламент принял целый ряд резолюций о «равной ответственности двух тоталитарных режимов» за развязывание Второй мировой войны. При этом уравнивание СССР и Третьего рейха противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН и в целом подрывает все основы послевоенного мироустройства, добавила Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России. Дипломат считает, что из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы.

Мария Захарова
Россия
история
Вторая мировая война
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто содержание декларации о доходах Юлии Тимошенко за 2024 год
Жильцы почти 200 домов остались без отопления в Смоленске
Минюст США раскрыл, как Гейтс стал жертвой манипуляций при помощи Эпштейна
Диетолог ответила, каких продуктов лучше избегать на отдыхе
Стало известно, где зарабатывают больше 200 тыс. рублей
Раскрыто, что задумал Рютте для саботажа переговоров по Украине
В Киеве заключенные жалуются на нехватку лекарств во время эпидемии
«Оставить на память»: Водонаева об эксклюзивном аромате от Паши Техника
Европа не захотела оставаться без российского газа и нарастила импорт
Беженка рассказала о тактике ВСУ по отношению к бомбоубежищам
Раскрыто, что обсуждал Эпштейн с американским чиновником за часы до ареста
Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории
Царев сообщил о задержании киллера, покусившегося на жизнь Алексеева
Итальянский лидер заскучала на открытии Олимпиады и уснула
«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России
Дальний потомок Пушкина скончался в день смерти поэта
Гибель мирных, пожары в Твери: как ВСУ атакуют Россию 7 февраля
Женщина ела йогурт и случайно проглотила 17-сантиметровую ложку
Погода в Москве в воскресенье, 8 февраля: ждать ли мокрого снега и ветра
Зеленского уличили в занижении потерь армии в пять раз
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.