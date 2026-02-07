Захарова заявила о борьбе с искажением правды о роли РФ в мировой истории

Россия будет бороться с попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне, заявила в беседе с РИА Новости представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Обсерватория по преподаванию истории, действующая при Совете Европы, взялась активно украинизировать все то, что осталось в образовательных методичках от роли РФ.

С попытками фальсификации истории и искажениями правды о Второй мировой войне и ее итогах боремся путем распространения объективной информации и консолидации сторонников, — подчеркнула дипломат.

Комментируя ситуацию в Европе, она напомнила, что Европарламент принял целый ряд резолюций о «равной ответственности двух тоталитарных режимов» за развязывание Второй мировой войны. При этом уравнивание СССР и Третьего рейха противоречит вердикту Нюрнбергского трибунала, Уставу ООН и в целом подрывает все основы послевоенного мироустройства, добавила Захарова.

Ранее представитель МИД сообщила, что Москва воспринимает случаи героизации нацизма как идеологический фронт коллективного Запада против России. Дипломат считает, что из-за этого на Украине к власти пришли необандеровцы.