«Просто прелесть»: в Венгрии раскритиковали новые санкции против России Аналитик Кошкович сравнил 20-й пакет санкций против РФ с ударом головой о стену

Новый, 20-й пакет санкций против России сравним с ударом головой о стену, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X. Он посоветовал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен надеть шлем перед подобными упражнениями.

20-й раз — это просто прелесть <...>. Но, пожалуйста, по крайней мере, наденьте шлем, прежде чем влетать головой в кирпичную стену, — написал он.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что новый пакет санкций против России будет включать полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти. Кроме эмбарго на перевозку нефти санкциям подвергнутся еще 43 судна-танкера. В Европейском союзе дополнительно составят черный список из 20 российских банков и запретят любые финансовые операции с российским бизнесом. Ограничительные меры затронут экспорт европейских товаров в Россию общей стоимостью около €360 млн (33 млрд рублей) ежегодно, а также остановят ввоз из России металлов и редких элементов общим объемом примерно €570 млн (52 млрд рублей).

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу дипломатии ЕС Каю Каллас за усиление давления на Россию через новый пакет санкций. Он отметил, что вместо диалога с Москвой она усердно работает над новыми ограничениями.