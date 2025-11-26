День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:41

Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине

Рябков: США при Трампе стремятся к урегулированию конфликта с учетом целей СВО

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США при президенте Дональде Трампе стремятся к урегулированию конфликта на Украине, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, Вашингтон придерживается такого курса без противоречий по целям СВО. Однако в политике США наблюдаются и обратные действия.

Именно при Трампе США стали направлять нам сигналы о заинтересованности в урегулировании, причем на условиях, которые, на наш взгляд, в принципе не противоречат целям СВО. Вы знаете, как завершился саммит в Анкоридже 15 августа. Вы знаете о том, что сформирован некий комплекс российско-американских взаимопониманий, — поделился Рябков.

Дипломат добавил, что у американской стороны наблюдаются и противоположные шаги. Продолжаются поставки оружия на Украину, хоть и за счет Европы, напомнил Рябков. Замглавы МИД указал, что Киеву продолжает поступать разведывательная информация США. Также против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа были введены новые санкции.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова пытается заручиться поддержкой Трампа для затягивания конфликта. Парламентарий полагает, что Киев хочет переубедить главу Белого дома при содействии Запада.

МИД РФ
Сергей Рябков
СВО
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС
Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.