Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине Рябков: США при Трампе стремятся к урегулированию конфликта с учетом целей СВО

США при президенте Дональде Трампе стремятся к урегулированию конфликта на Украине, отметил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент NEWS.ru. По его словам, Вашингтон придерживается такого курса без противоречий по целям СВО. Однако в политике США наблюдаются и обратные действия.

Именно при Трампе США стали направлять нам сигналы о заинтересованности в урегулировании, причем на условиях, которые, на наш взгляд, в принципе не противоречат целям СВО. Вы знаете, как завершился саммит в Анкоридже 15 августа. Вы знаете о том, что сформирован некий комплекс российско-американских взаимопониманий, — поделился Рябков.

Дипломат добавил, что у американской стороны наблюдаются и противоположные шаги. Продолжаются поставки оружия на Украину, хоть и за счет Европы, напомнил Рябков. Замглавы МИД указал, что Киеву продолжает поступать разведывательная информация США. Также против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа были введены новые санкции.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский снова пытается заручиться поддержкой Трампа для затягивания конфликта. Парламентарий полагает, что Киев хочет переубедить главу Белого дома при содействии Запада.