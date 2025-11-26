День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:54

Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта

Каллас назвала прекращение огня первым шагом к миру на Украине

Кая Каллас Кая Каллас Фото: IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Первым шагом к завершению боевых действий на Украине должно стать прекращение огня, такое мнение верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказала по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения. Таким образом она высказалась о подготовке Соединенными Штатами мирного плана, трансляция велась на сайте Европейской комиссии.

Немедленное и безоговорочное прекращение огня должно быть первым шагом к прекращению [боевых действий], — убеждена Каллас.

Ранее Каллас назвала обоснованными опасения Бельгии из-за планов Еврокомиссии экспроприировать замороженные российские активы. По ее словам, Брюссель высказывает абсолютно законные озабоченности.

При этом член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема уверен, что европейские страны не играют роли в переговорах по Украине именно из-за таких людей, как Каллас. Он назвал ее «одержимой войной психопаткой» и «самым некомпетентным человеком, которого он когда-либо видел».

Евросоюз
Европа
Украина
Кая Каллас
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Суд огласил приговор Аглае Тарасовой
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.