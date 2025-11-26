Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта

Первым шагом к завершению боевых действий на Украине должно стать прекращение огня, такое мнение верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас высказала по итогам онлайн-встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения. Таким образом она высказалась о подготовке Соединенными Штатами мирного плана, трансляция велась на сайте Европейской комиссии.

Немедленное и безоговорочное прекращение огня должно быть первым шагом к прекращению [боевых действий], — убеждена Каллас.

Ранее Каллас назвала обоснованными опасения Бельгии из-за планов Еврокомиссии экспроприировать замороженные российские активы. По ее словам, Брюссель высказывает абсолютно законные озабоченности.

При этом член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема уверен, что европейские страны не играют роли в переговорах по Украине именно из-за таких людей, как Каллас. Он назвал ее «одержимой войной психопаткой» и «самым некомпетентным человеком, которого он когда-либо видел».