День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:09

Стали известны новые подробности контракта Баринова с «Локомотивом»

«Локомотив» прекратил переговоры с Бариновым по новому контракту

Дмитрий Баринов Дмитрий Баринов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Московский «Локомотив» прекратил переговоры по новому контракту с полузащитником команды Дмитрием Бариновым, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что на данном этапе они заморожены и с большой долей вероятности не будут возобновлены.

Переговоры заморожены. Вряд ли они возобновятся, — заявил источник, знакомый с ситуацией.

29-летний Баринов является воспитанником системы «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за «железнодорожников», в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста истекает летом 2026-го, а его рыночная стоимость оценивается в €9 млн.

Ранее хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По словам агента, для 20-летнего игрока приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.

До этого португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 954-й гол в карьере эффектным ударом через себя в матче чемпионата Саудовской Аравии. 40-летний футболист из «Аль-Насра» исполнил акробатический прием в падении на 96-й минуте игры с «Аль-Халидж», завершившейся со счетом 4:1.

Локомотив
футбол
РПЛ
контракты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Эстонии отказалась от титула самой красивой женщины страны
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.