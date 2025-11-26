Стали известны новые подробности контракта Баринова с «Локомотивом» «Локомотив» прекратил переговоры с Бариновым по новому контракту

Московский «Локомотив» прекратил переговоры по новому контракту с полузащитником команды Дмитрием Бариновым, сообщает «Чемпионат». Отмечается, что на данном этапе они заморожены и с большой долей вероятности не будут возобновлены.

Переговоры заморожены. Вряд ли они возобновятся, — заявил источник, знакомый с ситуацией.

29-летний Баринов является воспитанником системы «Локомотива». В текущем сезоне полузащитник провел 21 матч за «железнодорожников», в которых забил два гола и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста истекает летом 2026-го, а его рыночная стоимость оценивается в €9 млн.

Ранее хавбек «Локомотива» Алексей Батраков отклонил предложение из Саудовской Аравии с годовым окладом в размере $120 млн (около 9,5 млрд рублей). По словам агента, для 20-летнего игрока приоритетом является развитие спортивной карьеры, а не финансовое вознаграждение.

