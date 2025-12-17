Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:38

Первокурсник пытался воткнуть ручку в шею преподавательницы

В Ельце первокурсник напал на преподавательницу и ударил ее ручкой в шею

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В городе Ельце Липецкой области студент напал на преподавателя и ударил его ручкой в шею, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, между педагогом и учащимся вспыхнул конфликт из-за несдачи зачета.

Как пишет канал, программисты Елецкого университета сдавали зачет по русскому языку. 18-летний юноша не смог выполнить задание, сдал пустую работу и получил двойку. Между учащимся и 61-летней преподавательницей началась словесная перепалка, которая переросла в рукоприкладство.

По словам очевидцев, молодой человек начал душить женщину и попытался проткнуть шею ручкой. В итоге студентам пришлось их разнимать. Как пишет канал, педагогу вызвали скорую помощь.

В разговоре с журналистами пострадавшая сообщила, что находится дома и ее самочувствие улучшилось. Преподаватель обратилась с заявлением в полицию. В вузе проводится внутренняя проверка.

Ранее отец одной из учениц школы в Одинцово рассказал, что девятиклассник, который напал на детей, мог случайно перепутать крыло и пойти не в ту часть здания. По словам мужчины, у его дочери утром должен был быть урок с той учительницей, которую разыскивал вооруженный подросток.

нападения
студенты
педагоги
Липецкая область
