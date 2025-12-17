Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:41

Долг каждого украинца превысил $8 тыс.

Экс-спикер Рады Разумков: каждый гражданин Украины должен сегодня $8 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Совокупные обязательства Украины уже превысили 100% ВВП, а на каждого гражданина приходится долг в размере более $8 тыс. (635 тыс. рублей), заявил бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. В эфире телеканала «Апостроф» он пояснил, что нынешние экономические показатели в спокойное время означали бы дефолт.

Совокупные обязательства Украины уже превысили 100% ВВП. Каждый гражданин, сегодня живущий на Украине, должен более $8 тыс. В мирное время такие характеристики означали бы дефолт, — сказал Разумков.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что гражданская война на Украине неизбежна. По его словам, предпосылки для внутреннего конфликта формируются из-за надломленного боевого духа и растущего нежелания участвовать в конфликте.

На фоне этого экс-главнокомандующий ВСУ, посол в Великобритании Валерий Залужный также выразил мнение, что к гражданской войне на Украине могут привести возвращение военных с передовой и трудности с их интеграцией в общество. По его словам, после завершения кризиса в сложном положении окажутся около 1 млн военных, которые вернутся домой.

Украина
ВВП
долги
Рада
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
