Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши Пушков: Польша вряд ли перестанет быть союзником Украины

Польша вряд ли перестанет быть союзником Украины, заявил NEWS.ru председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. При этом, по его словам, Варшава может обозначить Киеву определенные условия поддержки.

Я не думаю, что Польша отвернется от Украины. Но она обозначит ей определенные условия поддержки, тем более если начнется процесс вступления Украины в Евросоюз, — сказал Пушков.

Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ отметил, что отношения между Киевом и Варшавой сложные из-за того, что президент Польши Кароль Навроцкий не готов закрывать глаза на прославление на Украине исторических личностей-националистов, убивавших поляков. Пушков напомнил, что Киев также не извинился за события Волынской резни в 1940-е годы.

Ранее Навроцкий раскритиковал неблагодарность украинского коллеги Владимира Зеленского за оказанную помощь. Польский лидер заявил, что Киев стал воспринимать поддержку Варшавы как должное. До этого посол Украины в республике Василий Боднар заявил, что инициатива о проведении встречи Зеленского и Навроцкого исходила от киевских властей.