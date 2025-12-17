Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:34

В Госдуме призвали наградить молодых людей, спасших девочку от душителя

Депутат Новичков призвал наградить спасших от душителя девочку в Борисоглебске

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутат Госдумы Николай Новичков призвал рассмотреть возможность награждения двух молодых людей, которые спасли девочку от душителя в Борисоглебске в Воронежской области. В беседе с NEWS.ru он заявил, что граждане, совершившие героический поступок, заслуживают признания на государственном уровне.

Я считаю, что надо наградить парней, спасших девочку в Борисоглебске. Ребята повели себя героически, и, может быть, они даже достойны государственной награды. Ведь они спасли человека. Это подвиг. Медаль за мужество — не благодарность, не почетная грамота, а именно государственная награда. Их подвиг должен быть отмечен на уровне государства, — подчеркнул Новичков.

Ранее появилась информация, что вечером 9 декабря в Борисоглебске 18-летний Евгений Вельдин и его товарищ стали случайными очевидцами нападения на школьницу. Они прогуливались по улице Аэродромной, когда заметили, как мужчина средних лет начал душить 15-летнюю девочку. Молодые люди оперативно вмешались, и нападавший был вынужден оставить жертву.

