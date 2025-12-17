В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России Фон дер Ляйен: решение по Украине и активам России примут на саммите ЕС

Евросоюз должен принять финальное решение по спонсированию Украины в 2026–2027 годах за счет замороженных активов России 18–19 декабря, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в парламенте. Она также подчеркнула, что вопрос не может быть отложен, передает Euractiv.

Еврокомиссия предложила два варианта: один, основанный на активах России, и один, основанный на общем займе ЕС. Ясно одно: мы должны принять решение финансировать Украину на следующие два года только на этом заседании Евросовета (саммите ЕС. — NEWS.ru), — заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии также назвала решающим шагом решение ЕС о бессрочной заморозке российских активов. Она добавила, что, по оценкам МВФ, в 2026–2027 годах Киеву потребуется поддержка в размере €137 млрд (13 трлн рублей), €90 млрд (8 трлн рублей) из которых должен покрыть Брюссель.

До этого сообщалось, что Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании российских активов. Этот шаг позволил отказаться от голосования каждые шесть месяцев по вопросу продления заморозки активов. В публикации говорилось, что речь идет о €210 млрд (19 трлн рублей).