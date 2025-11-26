День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:00

Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»

Военного прокурора Черноморского флота Окорокова внесли в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Военный прокурор Черноморского флота Олег Окороков внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». Поводом для включения стала публичная поддержка генералом юстиции проведения специальной военной операции на Украине.

«Миротворец» — украинский интернет-ресурс, публикующий персональные данные людей, которых его создатели считают «угрозой безопасности страны». База неоднократно подвергалась критике за разглашение личной информации и нарушение прав человека.

Ранее бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк был внесен в базу данных сайта «Миротворец». Это произошло на фоне продолжающегося коррупционного скандала в энергетической отрасли страны. В опубликованной карточке утверждается, что он является участником организованной преступной группы и занимался мародерством.

До этого экс-министр юстиции Украины, бывший глава Минэнерго Герман Галущенко также попал в «расстрельный» список. Это произошло на фоне обысков в его доме в рамках дела о коррупции в энергетической сфере. Его назвали мародером, вором и членом ОПГ.

