10 ноября 2025 в 18:08

Министр юстиции Украины попал в «расстрельный» список после обысков

Министр юстиции Украины Галущенко попал в базу «Миротворца»

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр юстиции Украины, бывший глава Минэнерго Герман Галущенко попал в базу «Миротворца», следует из данных на сайте. Это произошло на фоне обысков в его доме в рамках дела о коррупции в энергетической сфере.

Галущенко назвали мародером, вором и членом ОПГ. Его обвиняют в подрыве стабильности украинской энергетики и личном обогащении за счет служебного положения. На сайте также появились все персональные данные министра.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проводить обыски у Галущенко, а также в государственной компании «Энергоатом». Силовики также нагрянули в дом к Тимуру Миндичу, одному из ближайших соратников президента Владимира Зеленского. Однако бизнесмен покинул страну в ночь на 10 ноября.

Политолог Юрий Светов заявил, что Зеленский мог сам инициировать расследование НАБУ против соратников. По его мнению, так украинский президент пытается снять с себя ответственность за проблемы, с которыми сталкивается его администрация. Эксперт также утверждает, что Миндич стал обузой для Зеленского.

«Миротворец» — украинский интернет-ресурс, публикующий персональные данные людей, которых его создатели считают «угрозой безопасности страны». База неоднократно подвергалась критике за разглашение личной информации и нарушение прав человека.

Украина
обыски
Миротворец
коррупция
министры
