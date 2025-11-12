Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 17:05

Экс-советник министра энергетики Украины попал в черный список Киева

Экс-советник главы Минэнерго Украины Миронюк внесен в базу «Миротворца»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший советник министра энергетики Украины Игорь Миронюк был внесен в базу данных сайта «Миротворец», сообщается на самом ресурсе. Это произошло на фоне продолжающегося коррупционного скандала в энергетической отрасли страны.

В опубликованной карточке Миронюка утверждается, что он является участником организованной преступной группы и занимался мародерством. Также ему инкриминируют действия, направленные на подрыв обороноспособности Украины и использование служебного положения для личного обогащения в условиях военного положения.

В эту же базу уже были добавлены другие фигуранты громкого дела, включая бизнесмена Тимура Миндича, считающегося соратником президента Украины Владимира Зеленского. Также в списке оказался член Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг Сергей Пушкарь.

Ранее Зеленский потребовал отставки министра энергетики Светланы Гринчук и министра юстиции Германа Галущенко на фоне коррупционного скандала. Двумя днями ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обвинило Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, в деле также фигурируют упомянутые министры.

Украина
скандалы
коррупция
Миротворец
