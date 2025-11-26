«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России Страны G7 передали Киеву €30,9 млрд кредита под доходы по российским активам

Украина уже получила €30,9 млрд из общей суммы кредитов, выделенных под будущие доходы от замороженных российских активов, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в рамках сессии Европарламента, которая транслировалась на Youtube-канале органа. Общий объем кредитной линии, утвержденной странами «Большой семерки», составляет €45 млрд, а их погашение будет осуществляться за счет реинвестирования средств вплоть до 2042 года.

По инициативе Евросоюза страны Группы семи в 2024 году приняли кредитную линию в €45 млрд. Эти кредиты будут выплачены за счет доходов от реинвестирования активов России. По этой кредитной линии Украине уже поступило €30,9 млрд, включая €18,1 млрд от стран ЕС, — сказал Домбровскис.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен по итогам визита в Рим заявил, что королевство не намерено передавать Украине замороженные российские активы без гарантий Евросоюза, поэтому Брюссель заручился поддержкой Италии в этом вопросе. Он счел неприемлемым изымать средства Москвы ради Киева без четких обязательств ЕС.