День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 06:54

Бельгия привлекла на свою сторону Италию в вопросе активов России

Франкен: Италия с Бельгией отказались использовать замороженные активы РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бельгия не намерена передавать Украине замороженные российские активы без гарантий Евросоюза, поэтому Брюссель заручился поддержкой Италии в этом вопросе, сообщил в социальной сети Х министр обороны страны Тео Франкен по итогам визита в Рим. Он счел неприемлемым изымать средства Москвы ради Киева без четких обязательств ЕС.

Бельгия не будет их [российские активы] изымать и передавать Украине без европейских гарантий против судебных исков и обязательств по возврату средств <…>. Теперь это понимают и в Италии, — подчеркнул европейский министр.

Брюссель, пообещавший поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», уже исчерпал доступные ресурсы, а страны — члены ЕС не хотят выделять средства из своих бюджетов. В этой обстановке Еврокомиссия пытается добиться от европейского государства согласия на использование этих средств для так называемого репарационного кредита Украине в €140 млрд.

Ранее дипломатические источники в ЕС выразили опасения, что план предоставления Киеву кредита за счет активов РФ может сорваться из-за американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Изначально противоречия усилились вокруг «репарационного кредита» после протеста Бельгии.

Бельгия
Италия
Украина
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Франции арестовали россиянку из помогающей Донбассу организации
Общественник нашел способ облегчить россиянам поддержку бойцов СВО
Вычет по вкладу: как пенсионеру снизить налог с процентов, что важно знать
Бельгия привлекла на свою сторону Италию в вопросе активов России
Россиянам рассказали о важности поддержания витамина D в организме
К чему снится дремучий лес: тайны и скрытые знаки сна
Рисунок художницы-снайпера спас жизнь российскому бойцу
Разнесли ВСУ в ДНР массированным ударом: успехи ВС РФ к утру 26 ноября
Дачникам дали совет, как правильно утилизировать мусор и не устроить пожар
Трамп предрек роль ЕС в обеспечении гарантий безопасности Украины
К чему снится убийство человека: что скрывают ваши сны о смерти
Россиянам рассказали, когда телевизор может стать причиной штрафа
В российском регионе эвакуируют жителей после атаки дронов ВСУ
Трамп рассказал о возможной серьезной уступке со стороны России Украине
Зоопсихолог рассказала, как подружить проживающих вместе кошку и собаку
«Баланс»: Хилькевич раскрыла свой секрет успешной многодетной мамы
Названы медицинские приборы, которые должны быть в домашней аптечке
Красивый и простой салат «Апельсиновая долька»: слоеный хит с курицей!
Нутрициолог раскрыла недооцененные свойства куркумы
Холод, голод, нищета, мигранты: ЕС ждет адская зима и газ втридорога
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.