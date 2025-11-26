Бельгия привлекла на свою сторону Италию в вопросе активов России Франкен: Италия с Бельгией отказались использовать замороженные активы РФ

Бельгия не намерена передавать Украине замороженные российские активы без гарантий Евросоюза, поэтому Брюссель заручился поддержкой Италии в этом вопросе, сообщил в социальной сети Х министр обороны страны Тео Франкен по итогам визита в Рим. Он счел неприемлемым изымать средства Москвы ради Киева без четких обязательств ЕС.

Бельгия не будет их [российские активы] изымать и передавать Украине без европейских гарантий против судебных исков и обязательств по возврату средств <…>. Теперь это понимают и в Италии, — подчеркнул европейский министр.

Брюссель, пообещавший поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», уже исчерпал доступные ресурсы, а страны — члены ЕС не хотят выделять средства из своих бюджетов. В этой обстановке Еврокомиссия пытается добиться от европейского государства согласия на использование этих средств для так называемого репарационного кредита Украине в €140 млрд.

Ранее дипломатические источники в ЕС выразили опасения, что план предоставления Киеву кредита за счет активов РФ может сорваться из-за американского мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Изначально противоречия усилились вокруг «репарационного кредита» после протеста Бельгии.