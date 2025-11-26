В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС

В Оренбуржье появился Центр инвестиций из стран БРИКС, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Сейчас в портфеле центра уже около 20 предложений для иностранных инвесторов.

Оренбургская область продолжает курс на создание максимально комфортных условий для инвесторов. Главная задача – не только привлекать капиталовложения, но и оперативно реагировать на экономические вызовы, обеспечивая региону лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, — заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Новый центр создавали с учетом геополитических тенденций и выгодного географического положения. Сейчас одним из приоритетных направлений является создание общих предприятий на территории региона.

Ранее сообщалось, что объединение БРИКС начало работу над созданием платформы, которая станет международным аналогом «Честного знака». Система призвана обеспечить поддержку и развитие бизнеса между странами.