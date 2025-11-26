День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:04

В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС

Евгений Солнцев Евгений Солнцев Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

В Оренбуржье появился Центр инвестиций из стран БРИКС, сообщает НТА-Приволжье со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Сейчас в портфеле центра уже около 20 предложений для иностранных инвесторов.

Оренбургская область продолжает курс на создание максимально комфортных условий для инвесторов. Главная задача – не только привлекать капиталовложения, но и оперативно реагировать на экономические вызовы, обеспечивая региону лидирующие позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности, — заявил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Новый центр создавали с учетом геополитических тенденций и выгодного географического положения. Сейчас одним из приоритетных направлений является создание общих предприятий на территории региона.

Ранее сообщалось, что объединение БРИКС начало работу над созданием платформы, которая станет международным аналогом «Честного знака». Система призвана обеспечить поддержку и развитие бизнеса между странами.

Оренбург
БРИКС
предприятия
регионы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительница Эстонии отказалась от титула самой красивой женщины страны
Пережил сына и трех жен. Каким был Шиловский, от чего умер, кто наследники
Поступили десятки обращений о сбое в работе Rutube
Rutube столкнулся с масштабным сбоем
В посольстве рассказали, есть ли россияне среди пострадавших в Гвинее-Бисау
Лукашенко посоветовал США быть аккуратными в вопросах Украины
Не пускали в туалет: как издевались над подростками в рехабе в Дедовске
Названа главная проблема ВСУ
Петербуржец лишился прав после чайной церемонии с сюрпризом
Психолог, бывший наркоман: кто руководил адским рехабом в Дедовске
Наезд на пенсионерку обошелся самокатчику в круглую сумму
Минэкономразвития раскрыло ситуацию с инфляцией в России
Суд взыскал с похитителя Авраама Руссо свыше полумиллиона рублей
Мужчина чуть не лишился пальца после встречи с уличной кошкой
Насилие благословенное: педофил охомутал прихожанку и насиловал ее дочь
В Совфеде предупредили Европу об угрозе
Огород на подоконнике: секреты зимнего сада в каменных джунглях
Стеснение отца, свадьба, смена имени: как живет актриса Мирослава Михайлова
Посольство России отчиталось о работе в Гвинее-Бисау на фоне госпереворота
Имущество экс-министра из Омской области арестовали на 100 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.