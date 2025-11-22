Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 13:36

В БРИКС появится международный аналог «Честного знака»

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Объединение БРИКС начало работу над созданием платформы, которая станет международным аналогом «Честного знака», рассказала в беседе с NEWS.ru гендиректор «БРИКС Медиа Групп» Екатерина Шмалько на пресс-конференции по итогам VII Международного Муниципального Форума БРИКС. По ее словам, система призвана обеспечить поддержку и развитие бизнеса между странами. Платформа получила название «БРИКС Медиа Ворлд».

Это амбициозная инициатива для поддержания и развития бизнеса между странами. Работая с обратной связью от международных делегаций, мы столкнулись с тем, что они приезжают, но не всегда сталкиваются с тем, что бы хотели увидеть, — признала Шмалько.

Она добавила, что платформа также имеет культурный трек. Он призван сохранить культурное наследие разных стран. Для этого предлагается оцифровывать культурные объекты разных городов, которые могут не сохраниться для следующих поколений.

Ранее вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко выступил на пленарном заседании VII Международного муниципального форума БРИКС. Он отметил, что сегодня страны этого объединения меняют мир к лучшему.

