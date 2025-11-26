День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 18:02

Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки

Греф: резкое ужесточение льготной ипотеки нарушит пирамиду спроса

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Резкое ужесточение льготной ипотеки может вызвать «катаклизм» и нарушить пирамиду спроса, заявил глава «Сбера» Герман Греф. По его словам, доступность ипотечных программ с господдержкой важна для семей с низким и средним доходом, и резкий переход на рыночные ставки изменит структуру спроса, передает РБК.

Здесь надо очень внимательно посмотреть, чтобы не перестраивать очень резко пирамиду спроса, — отметил Греф.

Предприниматель уточнил, что пользователи льготной ипотеки имеют разные потребности: это и семьи с детьми, и граждане, способные приобретать жилье на собственные средства. Разные типы спроса предполагают разнообразие жилья по качеству и участие различных строительных компаний. Греф подчеркнул, что изменения нужно проводить аккуратно и плавно, чтобы не вызвать кризис ни в спросе, ни в отрасли.

Ранее глава РСПП Александр Шохин допустил снижение ключевой ставки Банком России на 0,5 процентного пункта в декабре, но не исключил и ее сохранения на текущем уровне. По его мнению, повышения ставки к концу года не ожидается.

