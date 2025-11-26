День матери
26 ноября 2025 в 18:09

Hi-Tech Mail открыл голосование в рамках премии «Лучший гаджет 2025»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Hi-Tech Mail объявил о старте голосования в рамках 16-й ежегодной премии «Лучший гаджет 2025 по версии Рунета». Пользователи смогут выбрать самые достойные устройства среди примерно 170 номинантов.

Всего проголосовать можно в 34 номинациях, разбитых на пять категорий: смартфоны, смарт-часы и наушники, ноутбуки и планшеты, телевизоры и консоли, нейросети и тренды. Каждый пользователь может отдать один голос в каждой номинации. Результаты станут известны в декабре 2025 года.

В 2025 году мы обновили механику голосования. Теперь при желании каждое устройство и технологию можно изучить перед выбором. Самые внимательные читатели смогут ознакомиться с новинками, их характеристиками, ценами и кратким описанием от редакции Hi-Tech Mail, — пояснил главный редактор Hi-Tech Mail Иван Остапенко.

Ранее старший преподаватель Галина Платунина ранее рассказала, что смартфон необходимо менять после потери первоначальных характеристик. Она посоветовала обратить внимание на скорость работы системы и объем аккумулятора.

