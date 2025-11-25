День матери
Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда хочется чего-то простого, но в то же время невероятно вкусного и душевного, стоит обратиться к европейской уличной кухне. Венгерские лангоши — это не просто лепешки, а настоящая легенда уличной еды Будапешта. Представьте себе пышную, воздушную дрожжевую лепешку, обжаренную до хрустящей золотистой корочки, с ароматным чесночным соусом, тертым сыром и прохладной сметаной. Это блюдо идеально подходит для завтрака, сытного перекуса или даже для вечеринки с друзьями. Лангоши хороши тем, что их можно подавать с самыми разными топпингами — от классических до самых неожиданных.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 300 мл теплого молока, 20 г свежих дрожжей, 1 ч.л. сахара, 1 ч.л. соли и 2 ст.л. растительного масла. Разведите дрожжи в теплом молоке с сахаром, через 10 минут добавьте муку, соль и масло. Замесите тесто и оставьте подходить на 1-1.5 часа. Обомните подошедшее тесто и разделите на 8 частей. Каждую часть раскатайте в лепешку толщиной около 1 см и оставьте на 15 минут. В глубокой сковороде разогрейте большое количество растительного масла и обжаривайте лепешки по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Готовые лангоши смажьте чесночным соусом (2 зубчика чеснока, смешанные с 3 ст.л. растительного масла и щепоткой соли), посыпьте тертым сыром и полейте сметаной. Подавайте сразу же, пока они хрустящие и горячие!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

рецепты
завтраки
выпечка
лепешки
Мария Левицкая
М. Левицкая
