23 ноября 2025 в 12:30

Закуска со шпротами на новогодний стол. Must-have любого застолья — нужны яйца, сыр и хорошее настроение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Иногда самые простые продукты, собранные воедино, создают настолько потрясающий вкус, что блюдо моментально улетает со стола. Именно такой феномен — яйца, фаршированные шпротами. Это не просто закуска, это взрыв вкуса, который преображает привычное до неузнаваемости. Она идеально подходит и для праздничного торжества, и для того, чтобы просто порадовать семью чем-то особенным на ужин.

Для приготовления вам понадобятся: 6 вареных вкрутую яиц, одна баночка шпрот (около 100–120 граммов), 2-3 столовые ложки майонеза и немного свежего укропа. Яйца аккуратно разрежьте пополам и извлеките желтки. Шпроты разомните вилкой вместе с желтками до состояния пасты. Добавьте к этой массе мелко порубленный укроп и майонез, хорошо перемешайте до однородности. С помощью чайной ложки заполните полученным фаршем яичные белки, сформировав красивую горку. Для красоты можно украсить веточкой укропа или кружочками маслин. Перед подачей дайте закуске немного охладиться в холодильнике — так она будет еще вкуснее. Приятного аппетита.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

