США включили в план по Украине амнистию для Зеленского The Washington Post: в план США по Украине включили амнистию для Зеленского

В новый план США по урегулированию украинского конфликта был включен специальный пункт о послевоенной амнистии для президента Владимира Зеленского, сообщает издание The Washington Post. Газета утверждает, что это условие было добавлено по требованию Киева.

Пункт об амнистии предназначен для того, чтобы защитить Зеленского и других членов его правительства. Он должен служить гарантией, что они «не столкнутся с расследованием» по делам о коррупции в энергетическом секторе. Кроме того, в план американскими чиновниками было добавлено еще одно предложение, касающееся политического процесса. Речь идет о проведении выборов на территории Украины в течение 100 дней после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта.

Ранее представитель Украины в ООН Кристина Гайовишин заявила, что Киев не признает потерю территорий и не сократит численность ВСУ. После этого Зеленский также сообщил, что Украина поставлена перед тяжелым выбором: прогнуться или потерять поддержку Запада. Комментируя оба этих заявления, спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог назвал их «позерством».