Громкие слова о территориях, прозвучавшие в обращении президента Украины Владимира Зеленского к нации и речи представителя Украины в Совбезе ООН, являются не более чем «позерством», считает спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. В беседе с телеканалом Fox News прокомментировал недавнее выступление представителя Кристины Гайовишин, та заявила, что Киев никогда не признает потерю территорий и не пойдет на ограничение численности ВСУ.

Это часть их позерства. Я это понимаю, — высказался американский политик.

Зеленский также заверял, что его страна, несмотря на сложный выбор, «прогнуть» себя не позволит. Келлог расценил оба заявления как часть политического спектакля Киева. По мнению спецпосланника, украинский конфликт «необходимо прекратить», причем сделать это нужно в первую очередь ради населения самой Украины. Поэтому киевскому режиму предстоит принять «несколько трудных решений», поскольку ВСУ сталкиваются с «катастрофическими потерями» на линии фронта.

Ранее Зеленский сообщил, что предложит альтернативные варианты новому плану США по урегулированию конфликта. Президент отметил, что Киев готов конструктивно сотрудничать с американскими и западными партнерами в этом вопросе.