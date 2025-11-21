Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:01

Зеленский обратился к украинцам на фоне обсуждения плана Трампа

Зеленский заявил, что будет предлагать альтернативы новому плану США

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Социальные сети
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что будет предлагать альтернативы новому плану США по урегулированию конфликта. По его словам, Киев намерен «спокойно работать» с американской стороной и западными партнерами.

Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами [по мирному плану]. Будет конструктивный поиск с нашим главным партнером — США. Я буду приводить аргументы, переубеждать, предлагать альтернативы, — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что сейчас Украина может оказаться «перед сложнейшим выбором». Зеленский уточнил, что не отказывается от диалога, однако считает необходимым скорректировать предложенные условия.

Ранее глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров выразил мнение, что Украина может прибегнуть к диверсиям ради затягивания вооруженного конфликта. По его словам, Зеленский осознает губительные для него последствия подписания мирного плана президента США Дональда Трампа.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и Зеленским обсудил американский мирный план. Участники беседы определили линию боевого соприкосновения в качестве основы для будущих переговоров.

