18 декабря 2025 в 18:35

Лукашенко анонсировал большую сделку с Трампом

Лукашенко: все идет к большой сделке Белоруссии и США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
В переговорах с Соединенными Штатами все идет к большой сделке и возможной встрече на уровне лидеров стран, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он уточнил, что речь может идти о «снятии всех санкций», передает БелТА.

Все идет, как они сказали, к большой сделке. Все идет к тому, что мы должны с [Дональдом] Трампом (президент США. — NEWS.ru) встретиться и договориться. С их стороны они гарантируют снятие всех санкций, — заявил Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что США на Украине прежде всего нужны редкоземельные металлы. По его словам, таким образом Вашингтон рассчитывает «протолкнуть» свой бизнес в эту сферу.

До этого Лукашенко говорил, что Трамп имеет шанс войти в историю как самый миролюбивый лидер США. По его словам, это произойдет, в случае если глава Белого дома остановит конфликт на Украине. Он добавил, что Трамп отличается от всех президентов США, идущих после бывшего лидера Соединенных Штатов Франклина Рузвельта. Белорусский лидер также отметил, что глава Белого дома нацелен на прекращение войн и конфликтов и у него уже что-то получается.

Александр Лукашенко
политика
США
переговоры
