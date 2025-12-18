Новый год-2026
18 декабря 2025 в 19:25

Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500

Военэксперт Кнутов: ЗРК С-500 может сбивать ракеты и самолеты стран НАТО

ЗРК С-500 ЗРК С-500 Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Зенитная ракетная система С-500 может сбивать ракеты и самолеты стран НАТО, в том числе американские истребители пятого поколения F-35 и немецкие крылатые ракеты Taurus, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он также отметил, что С-500 способна поражать и новую разработку США — стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Перспективный B-21 Raider — это новый стратегический бомбардировщик США, который еще пока в серию не запущен. Он разрабатывается, хотя уже четыре опытных образца проходят испытания. Но им еще надо заниматься, и, может быть, это займет пару лет, а может, и больше. Поэтому мы уже готовимся к этому. И как раз противосамолетная часть будет предназначена для борьбы именно с F-35 и B-21, а также с новыми типами крылатых ракет, которые отличаются малой заметностью, — не только Tomahawk, но и более современными американскими и европейскими крылатыми ракетами типа Storm Shadow, Scalp и немецкими Taurus. Это все уже по силам, — рассказал Кнутов.

Военэксперт отметил, что система С-500 считается уникальной. Она имеет единый командный пункт и состоит из двух частей — противосамолетной и противоракетной, добавил Кнутов.

C-500 имеет единый командный пункт. Есть станция, которая работает по противоракетным целям, может работать по баллистическим целям и даже по космическим спутникам. Это противоракетная часть. Есть отдельно противосамолетная часть, которая работает непосредственно по крылатым ракетам и обычным самолетам, в том числе по стелсам (самолеты-невидимки. — NEWS.ru). Я так полагаю, что станция, которая будет в противосамолетной части, будет многофункциональной РЛС (радиолокационная станция. — NEWS.ru), — подытожил Кнутов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в составе Вооруженных сил России появилось новое соединение противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, формирование оснащено современнейшей зенитной ракетной системой С-500.

Софья Якимова
Софья Якимова
