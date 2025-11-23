Магнитные бури сегодня, 23 ноября: что будет завтра, сонливость, апатия

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 23 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 23 и 24 ноября

Согласно прогностической модели на сайте лаборатории, в воскресенье, 23 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Прогноз утверждает, что Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц и ниже. Онлайн-график демонстрирует, что показатель был незначительно выше прогнозируемых значений до 06:00 мск, а затем вернулся в предполагаемое русло.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 78%, геомагнитных возмущений — 15%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 1,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошли три новых вспышки — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,6. В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии накануне отметили два новых активных центра, которые выходят на видимую сторону звезды, однако пока они не могут повлиять на космическую погоду около Земли.

«Новые центры показывают умеренную активность и на данный момент еще ни разу не пробили даже порог вспышек M, не говоря уже о высшем балле X», — подчеркнули астрономы.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 23 ноября, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

В понедельник, 24 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц, всплесков не ожидается.

Как магнитные бури влияют на человека

Апатия и сонливость могут беспокоить человека во время магнитной бури, заявил врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, лучше не перегружать себя работой при появлении симптомов плохого самочувствия.

«Из-за изменения климата вокруг нас меняется внутреннее состояние, и человек начинает чувствовать недомогание. Мало того что мозг постоянно работает, воспринимает окружающую его информацию, и тут начинает перегружаться. Отсюда появляется <...> снижение работоспособности, невозможность сосредоточиться. Это связано с тем, что мозг не видит проблему. Надо в буквальном смысле слова затаиться. Проходит определенное время, организм переключается, буря уходит, и мы нормализуемся», — сказал Кондрахин.

Он отметил, что людям с хроническими заболеваниями нервной или сердечно-сосудистой систем в этот период лучше воздержаться от активной деятельности. По словам терапевта, в случае ухудшения здоровья стоит обратиться к врачу.

Как подготовиться к магнитным бурям

В преддверии магнитных бурь крайне важно нормализовать режим сна, а также отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи, заявила невролог Екатерина Демьяновская.

«Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики, соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы», — пояснила Демьяновская.

Следует избегать интенсивных тренировок, вместо которых врач рекомендует сделать акцент на дыхательных упражнениях, легкой гимнастике; также положительное влияние может оказывать контрастный душ.

