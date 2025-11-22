Магнитные бури сегодня, 22 ноября: что завтра, головная боль, бессонница

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 22 ноября 2025 года. Ждать ли геомагнитных всплесков, что будет завтра, кто становится жертвой бурь?

Будут ли магнитные бури 22 и 23 ноября

По прогнозу ИКИ РАН, в субботу, 22 ноября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Согласно модели, Кр-индекс зафиксируется в районе двух-трех единиц в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 12%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

На Солнце произошло пять новых вспышек — они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,2. Накануне в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что два новых активных центра выходят на видимую солнечную сторону, но пока не повлияли существенно на космическую погоду около Земли.

«Новые центры показывают умеренную активность и на данный момент еще ни разу не пробили даже порог вспышек M, не говоря уже о высшем балле X. <...> Обе активные группы являются, судя по всему, совсем молодыми. Три недели назад, когда эта часть Солнца была повернута к Земле, тут не было вообще ничего. <...> С точки зрения прогноза это может быть как плюсом, так и минусом. С одной стороны, много энергии за это время они не могли успеть накопить. С другой — понятно, что при таком детском возрасте явно есть куда расти», — отметили специалисты.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 22 ноября, нет геомагнитных бурь, угроз для самочувствия не предвидится.

В воскресенье, 23 ноября, по прогнозу на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 15%, магнитных бурь — 7%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе двух единиц, всплесков не ожидается.

Кто становится жертвой магнитных бурь

Магнитные бури могут ухудшить состояние людей с хроническими заболеваниями, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, больной организм тяжелее воспринимает подобные природные изменения.

«В группе риска находятся люди с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Все хронические симптомы обостряются в такие периоды. При изменении атмосферного давления больной организм не успевает перестроиться», — отметил Кондрахин.

Он добавил, что магнитные бури могут негативно сказываться и на подрастающем поколении — в такие дни дети теряют внимательность.

Портал my-calend утверждает, что самое распространенное недомогание во время магнитной бури — головная боль. Также возможны резкие скачки артериального давления, головокружение, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание. Может нарушиться сон, появиться бессонница.

Является ли магнитная буря основанием для больничного

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что на сегодняшний день нет подтвержденных данных, что повышенная солнечная активность влияет на состояние человека, поэтому идея ввести больничные в дни магнитных бурь не имеет объективного основания.

«Инициатива ради инициативы. <...> Даже не будет обсуждаться в обозримом будущем», — сказал Куринный.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, в случае реализации инициативы многие откажутся выходить на работу. Она отметила, что решение о состоянии здоровья человека должен принимать врач.

