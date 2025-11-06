Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 13:57

Терапевт ответил, кто становится жертвами магнитных бурь

Терапевт Кондрахин: магнитные бури влияют на людей с хроническими заболеваниями

Магнитная буря Магнитная буря Фото: Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури могут ухудшить состояние людей с хроническими заболеваниями, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, больной организм тяжелее воспринимает подобные природные изменения.

В группе риска [при магнитных бурях] находятся люди с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Все хронические симптомы обостряются в такие периоды. При изменении атмосферного давления больной организм не успевает перестроиться, вследствие чего начинаются неприятные ощущения, — заявил Кондрахин.

Терапевт добавил, что магнитные бури могут негативно сказываться на подрастающем поколении. По его словам, в такие дни дети теряют внимательность.

Замечено, что когда возникают такие природные аномалии, у детей падает усидчивость и успеваемость. Также малыши становятся более рассеянными, — заключил Кондрахин.

Ранее сообщалось, что на Земле начались сильные магнитные бури планетарного масштаба. Возмущение геомагнитной обстановки продлится около суток, на следующий день бури перейдут в основную фазу.

