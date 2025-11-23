«Красноармейск наш!» Тысяча смертников в котле: наступление ВС РФ 23 ноября

ВС России освободили Красноармейск (Покровск), утверждает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Как продвигается наступление 23 ноября, как тысяча смертников ВСУ оказались в покровском котле?

Что происходит в Покровске: наступление ВС РФ 23 ноября

«Красноармейск наш!» — сообщил Лебедев в своем Telegram-канале.

Публикация подпольщика сопровождается датой 22.11.2025, что может указывать на момент фактического перехода населенного пункта под контроль российских войск.

Командование бросило умирать 1000 своих бойцов в котле в Покровско-Мирноградской агломерации, утверждает Telegram-канал Mash. ВСУ перестали атаковать пехотой Ровное, которое выступает ключевым в окружении.

«На севере Покровска осталось освободить одну улицу — сейчас наши добивают остатки украинских батальонов. Вырвавшиеся из окружения жалуются в соцсетях на отсутствие обороны. В Мирнограде на гарнизоны ВСУ стабильно раз в сутки прилетает ФАБ-3000 — шансов выбраться почти нет, выжившим предложили сдаться», — отметил источник.

По данным канала, элитные украинские морпехи в покровском котле питаются крысами, оставшись без провианта в виде натовских сухпайков. На покровском направлении взяты в плен более семи сотен вээсушников, за год там погибли более 5000 украинских бойцов, утверждают авторы.

Telegram-канал WarGonzo пишет, что российские войска отражают контратаки из района Гришино, продолжают зачистку в микрорайонах Центральный, Горняк и в западной промзоне Покровска, продвигаются в Мирнограде и Ровном; на Добропольском участке ВС РФ продвигаются в районе Софиевки и Шахово.

Накануне бывший депутат Верховной рады Олег Царев сообщил, что зачистка Покровска завершается.

«На западе от города ВС РФ заняли шахтоуправление „Покровское“. Из района Котлино наши пробиваются к Сергеевке. На севере от Красноармейска идут бои у дороги из Родинского в Гришино, а также в направлении самого Гришино. На востоке от города — ожесточенное сражение за Ровное, юго-восточнее наши продвинулись вдоль дороги и заняли постройки южнее Светлого», — написал Царев в своем Telegram-канале.

По сообщению политика, ВС РФ зашли на западные окраины Димитрова, давление на который теперь оказывается с четырех сторон; одна из заблокированных там бригад ВСУ запросила коридор для выхода; отдельные украинские группы остаются в лесах между Проминем и Казацким, а также в опорном пункте западнее Новоэкономического.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что известно о химоружии ВСУ под Покровском

Сотрудники ФСБ обнаружили тайник ВСУ под Покровском, в котором находились самодельные боеприпасы для беспилотников. Снаряды были начинены химическим веществом, которое украинская сторона планировала использовать против российских военнослужащих.

На представленных спецслужбами кадрах можно увидеть схрон под землей. В нем лежат боеприпасы и элементы экипировки, в том числе шлем и разгрузочный жилет. Также видны сами пробирки с запрещенным веществом, они лежали в пакете, завернутые в газетные листы.

По данным ФСБ, самодельные боеприпасы были начинены хлорпикрином. Установлено, что приказы на изготовление и применение химического оружия отдавал командир 108-го отдельного штурмового батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ капитан Сергей Филимонов.

