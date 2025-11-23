Порядка тысячи украинских бойцов оказались брошенными на погибель Mash: в котле под Покровском могут находиться около тысячи бойцов ВСУ

ВСУ бросили умирать примерно 1000 своих бойцов в котле в Покровско-Мирноградской агломерации, пишет Telegram-канал Mash. По данным источника, уже четвертые сутки ВСУ не предпринимают пехотных штурмов Ровного — важного населенного пункта в окружении. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В северной части Покровска под контролем противника остается всего одна улица. Канал отмечает, что ВС России добивают оставшиеся подразделения украинских батальонов. Выбравшиеся из окружения бойцы ВСУ в социальных сетях сообщают, что оборона фактически отсутствует.

Как пишет канал, в Мирнограде по позициям гарнизонов ВСУ ежедневно прилетают авиабомбы ФАБ-3000, поэтому возможности выйти из-под обстрелов почти нет. По информации источника, оставшимся в живых бойцам предложили сдаться.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что атакой на Шатурскую ГРЭС и другие объекты на территории России ВСУ пытались сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта и план президента США Дональда Трампа. По его словам, сегодняшняя ночь также прошла неспокойно, основное внимание было приковано на Крым и Брянскую область. Он отметил, что эти два направления регулярно подвергаются атакам.