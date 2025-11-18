Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 10:20

Невролог дала советы, как подготовить организм к волне магнитных бурь

Врач Демьяновская призвала нормализовать режим сна в преддверии магнитных бурь

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В преддверии магнитных бурь крайне важно нормализовать режим сна, а также отказаться от вредных привычек, тяжелой и жирной пищи, заявила LIFE.ru невролог Екатерина Демьяновская. Врач также призвала соблюдать питьевой режим, больше двигаться и гулять на свежем воздухе.

В дни, когда прогнозируют магнитные бури, стоит пересмотреть рацион и на время отказаться от тяжелой и жирной пищи. Желательно исключить алкоголь и тонизирующие напитки — кофе, крепкий чай, энергетики. Соблюдать питьевой режим, но не переусердствовать, лучше ориентироваться на чувство жажды и возрастные нормы, — посоветовала Демьяновская.

Кроме того, в такой период следует ограничить интенсивные тренировки. Вместо этого можно сделать акцент на дыхательные упражнения, легкую гимнастику и контрастный душ. Людям с хроническими болезнями нужно наблюдаться у врача и строго соблюдать все назначения, подытожила специалист.

Ранее невролог Марианна Джикия предупредила, что во время магнитных бурь у некоторых автомобилистов могут быть головные боли, головокружение и сниженная концентрация внимания. В категорию повышенного риска входят водители с метеочувствительностью и хроническими болезнями.

