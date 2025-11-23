Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 10:00

Полкочана капусты и горстка муки — пеку молдавский пирог-улитку! Этот сытный завтрак семья сметает за минуту

Молдавская кухня — это всегда про щедрость, душевность и умение превращать самые простые продукты в настоящие кулинарные шедевры. Одним из таких открытий для меня стал пирог-улитка с капустой — невероятно ароматный, сытный и по-домашнему уютный. Этот пирог идеально подойдет для воскресного обеда, когда хочется собрать всю семью за большим столом. Он поражает не только своим оригинальным видом, но и прекрасным сочетанием нежного теста и сочной, в меру острой капустной начинки. Попробовав его однажды, вы непременно захотите добавить этот рецепт в свою личную кулинарную книгу.

Для теста вам понадобится: 500 г муки, 1 стакан кефира, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Замесите мягкое тесто и дайте ему отдохнуть 30 минут. Для начинки обжарьте на растительном масле 1 крупно нашинкованную луковицу, добавьте 500 г тонко нарезанной белокочанной капусты, тушите до мягкости. В конце добавьте соль, перец и 2-3 ст. л. томатной пасты. Раскатайте тесто в большой прямоугольник, равномерно распределите остывшую начинку и сверните плотным рулетом. Сформируйте из рулета улитку, уложите в смазанную маслом форму. Смажьте взбитым яйцом и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистой корочки. Подавайте теплым со сметаной — это невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки: раз-два — и красота на столе.

