Более 100 млн рублей разлетелось по карманам при возведении погранперехода В Приморье дело о хищении 100 млн при возведении погранперехода направили в суд

Дальневосточная транспортная прокуратура направила в суд дело о хищении более 100 млн рублей, выделенных на строительство одного из погранпереходов в Приморском крае, передает пресс-служба ведомства. Надзорный орган утвердил обвинительное заключение в отношении 58-летнего москвича.

В 2017 году обвиняемый, будучи соучредителем строительной компании ООО «Стройсоюз», организовал заключение между обществом и Владивостокским филиалом ФГКУ Росгранстрой государственного контракта на выполнение работ по возведению многостороннего автомобильного пункта пропуска Пограничный в Приморском крае. Организация получила аванс свыше 110 млн рублей, — говорится в материале.

Обвиняемый и второй соучредитель заранее знали, что выполнить контракт невозможно из-за некачественной проектно-сметной документации. Они использовали аванс и затем в одностороннем порядке отказались от обязательств, создав фиктивный документооборот.

Для подделки финансовых сведений они привлекли бухгалтера, оформлявшую ложные документы для казначейства с целью создания видимости приобретения и поставки техники и выполнения субподрядных работ на объекте. По поручению обвиняемого она изготовила поддельные платежные поручения для вывода средств на номинальные фирмы.

Ранее предприниматель из Татарстана Валерий Чулаков был приговорен к 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима за мошеннические операции с земельными участками. Следствие установило, что фигурант обменял 25 принадлежавших ему земельных участков общей стоимостью свыше 46 млн рублей на пять участков в том же районе, которые оценивались более чем в 109 млн рублей. При этом его земельные владения имели существенные ограничения и обременения.