Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права» Около 200 тысяч украинцев в США рискуют потерять легальный статус

Почти 200 тыс. украинцев, прибывших в США с 2022 года, оказались под риском утратить свой легальный статус, передает Reuters. Причиной стали задержки в обработке заявлений на продление разрешений.

После вступления президента США Дональда Трампа в должность процесс продления правового статуса резко затормозился. С мая 2025 года удалось рассмотреть только около 1,9 тыс. заявок, тогда как с апреля 2022 года по гуманитарной программе, запущенной экс-президентом Джо Байденом, в страну прибыли примерно 260 тыс. украинцев.

В день инаугурации Трамп заявил о намерении незамедлительно пресечь поток нелегалов в страну и запустить массовую депортацию мигрантов. Кроме того, он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе.

