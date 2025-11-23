Международный муниципальный форум стран БРИКС
23 ноября 2025 в 11:29

Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права»

Около 200 тысяч украинцев в США рискуют потерять легальный статус

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Почти 200 тыс. украинцев, прибывших в США с 2022 года, оказались под риском утратить свой легальный статус, передает Reuters. Причиной стали задержки в обработке заявлений на продление разрешений.

После вступления президента США Дональда Трампа в должность процесс продления правового статуса резко затормозился. С мая 2025 года удалось рассмотреть только около 1,9 тыс. заявок, тогда как с апреля 2022 года по гуманитарной программе, запущенной экс-президентом Джо Байденом, в страну прибыли примерно 260 тыс. украинцев.

В день инаугурации Трамп заявил о намерении незамедлительно пресечь поток нелегалов в страну и запустить массовую депортацию мигрантов. Кроме того, он объявил общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за ситуации на южной границе.

Ранее стало известно, что предприниматель и его сообщник-иностранец организовали в Санкт-Петербурге незаконную легализацию примерно 3000 мигрантов. Правоохранители уже задержали гендиректора нескольких хостелов и его партнера, которые помогали приезжим за денежное вознаграждение оформить пребывание в России. Было установлено, что фигурант предлагал своим соотечественникам фиктивную регистрацию в хостелах за 5000-7000 рублей.

