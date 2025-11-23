Задержан главный редактор газеты «Молодежь Дагестана»

Главный редактор газеты «Молодежь Дагестана» Магомед Магомедов был задержан, сообщили в пресс-службе МВД республики. Его подозревают в мошенничестве.

Согласно данным следствия, занимая должность генерального директора ГАУ РД «РИА „Дагестан“», Магомедов издавал незаконные приказы и нанимал сотрудников, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности. Несколько лет он отправлял деньги на банковские счета этих людей, что привело к краже денег из бюджета.

Помимо этого, подозреваемый заключил несколько договоров на выполнение различных работ, однако фактически услуги не были предоставлены. В результате в каждом из случаев также произошло хищение бюджетных средств.

ГАУ РД «РИА „Дагестан“» понесло значительный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

