Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 10:12

Задержан главный редактор газеты «Молодежь Дагестана»

Главреда «Молодежи Дагестана» Магомедова подозревают в хищении бюджетных денег

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главный редактор газеты «Молодежь Дагестана» Магомед Магомедов был задержан, сообщили в пресс-службе МВД республики. Его подозревают в мошенничестве.

Согласно данным следствия, занимая должность генерального директора ГАУ РД «РИА „Дагестан“», Магомедов издавал незаконные приказы и нанимал сотрудников, которые фактически не выполняли свои трудовые обязанности. Несколько лет он отправлял деньги на банковские счета этих людей, что привело к краже денег из бюджета.

Помимо этого, подозреваемый заключил несколько договоров на выполнение различных работ, однако фактически услуги не были предоставлены. В результате в каждом из случаев также произошло хищение бюджетных средств.

ГАУ РД «РИА „Дагестан“» понесло значительный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее суд Красноярского края отправил российских саночников Романа Репилова и Александра Перетягина в СИЗО на месяц по подозрению в мошенничестве. Репилова обвиняют в присвоении 11 млн рублей из бюджета на покупку спортивных саней.

Дагестан
мошенничество
кражи
бюджеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабушки под влиянием мошенников» вышли на авторынок
Наступление ВС РФ на Харьков 23 ноября: десятки трупов, ВСУ «гасят» своих
«Противник цепляется»: глава ДНР о тактике ВСУ на одном из направлений
Сотни тысяч украинцев рискуют получить в США только «птичьи права»
Ученые обнародовали рейтинг ведущих морских держав
Названы страны с наибольшими запасами золота в мире
Начальник выпил пива и зарезал сотрудницу во время застолья
В российском подполье сообщили об освобождении Красноармейска
Порядка тысячи украинских бойцов оказались брошенными на погибель
Погода в Москве в воскресенье, 23 ноября: ждем снежную бурю?
Стало известно о жертвах массового ДТП в Удмуртии
«До -40 градусов»: Вильфанд назвал регионы, которые ждет резкое похолодание
Россия скорбит после смерти звезды «Севастопольского вальса»
Успешный дебют Романова: как «Спартак» победил ЦСКА в дерби всея Руси
Губернатор рассказал о ситуации в Шатуре после пожара на ГРЭС
Родителей предупредили о рисках самоназначения витаминов детям
Более 100 млн рублей разлетелось по карманам при возведении погранперехода
Двое техасцев планировали превратить гаитянский остров в гарем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 ноября: где сбои в России
Стало известно, когда США могут передать Украине Tomahawk
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.