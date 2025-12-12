Долина дала первый сольный концерт после скандала с квартирой и расплакалась перед зрителями, наемники ВСУ массово подсаживаются на наркотический допинг, а Киев продолжает попытки атаковать российскую столицу — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Горько-сладкий триумф: Долина разрыдалась от счастья

После долгого затворничества народная артистка Лариса Долина наконец-то стала появляться на ТВ и давать концерты. Первый сольный из них прошел в подмосковном Наро-Фоминске. Певица поблагодарила всех присутствующих и назвала бесценным тот факт, что поклонникам интересны она сама и ее песни. Среди гостей был и корреспондент NEWS.ru, который заметил, что Долина нервничала: свидетельством был срывающийся голос. Кроме того, она не смогла сдержать слез.

«Добрый вечер, дорогие мои друзья. Бесконечно благодарна вам за то, что вы пришли, а значит, вы все еще неравнодушны ко мне и моему творчеству. Это совершенно бесценно. Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что этот вечер будет таким же теплым и сердечным, как и настроение, с которым я вышла на сцену. Творчество и музыка — они спасают от всего самого плохого и дрянного», — заявила Долина.

Однако цифры говорят о другом: ВЦИОМ выяснил, что две трети (67%) россиян не поддерживают решение суда по делу певицы. Согласно поставлению, сделка о продаже квартиры признана недействительной, а право собственности Полины Лурье на недвижимость прекращено.

«Судебное решение по делу Долиной видится россиянам несправедливым: две трети наших сограждан скорее с ним не согласны, каждый седьмой — согласен», — говорится в исследовании.

При этом среди представителей старшего поколения вынесенное судебное решение находит поддержку вдвое чаще, чем среди россиян в целом. Всего в опросе приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выразил мнение, что сцены с Долиной следует вырезать из фильма «Невероятные приключения Шурика». В противном случае он намерен требовать снятия новогодней комедии с эфира 31 декабря.

«Все понимают, кто такая Долина, и никто ее видеть не хочет. Это как Пугачева, которая совершила ряд глупостей, и сейчас они играют против нее», — подчеркнул Бородин.

Осталась артистка и в другом фильме — новогоднем от ТНТ. В ленте она исполнила роль властной бухгалтерши банка и перепела хит Инстасамки (настоящее имя — Дарья Еропкина) «За деньги — да». Во время премьерного показа в кинотеатре «Октябрь» прошел дождь из фальшивых банкнот.

Зеленский и его «армия зависимости»

Польские наемники, сражавшиеся в рядах ВСУ, употребляли наркотики, заявил ветеран СВО с позывным Лимут. Одной из его первых задач было выбить таких наемников из укрепрайона. По его словам, противники занимали 30-метровую траншею с отдельными укрытиями. После интенсивного минометного обстрела, который обычно заставляет выживших отступать, эти бойцы продолжили удерживать позицию и оказывать сопротивление.

ВС РФ в зоне СВО

«Я еще удивлялся: как так, они еще не только живые, но и на позициях остались и дерутся?! Несколько дней мы их из той траншеи выбивали. А потом выяснилось, что они под веществами были, уж не знаю под чем именно, но разные упаковки там нашли», — рассказал Лимут.

Другой боец, стрелок 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным Волк, рассказал, что российские военные пленили на Константиновском направлении бойца ВСУ в состоянии сильного опьянения. Он подчеркнул, что среди украинских военнослужащих нередко встречаются случаи неадекватного поведения.

«Бывало, что националисты под наркотиками или под чем-то гуляли в нашу сторону — шли невменяемые, шатаясь. Мы их отлавливали, забирали к себе, в плен брали. Один был вообще невменяемый — нес всякую ахинею. Мы его передали командирам, дальше уже [те] работали с ним», — заявил стрелок.

Что говорить о бойцах, если сам президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции перед встречей с европейскими лидерами демонстрировал рассеянное поведение. По словам врача-нарколога Василия Шурова, речь главы государства была нечеткой, он делал необоснованные паузы и переспрашивал. Однако Шуров добавил, что не увидел признаков интоксикации.

«Понятно, что по сравнению с тем, когда у него белая пуля из носа вылетела, сейчас он выглядит, хоть и очень потасканно и удрученно, но в целом стабильно. <…> Учитывая весь контекст ситуации, что его просто сливают в унитаз, и далеко не золотой, конечно, будешь грустить. Я не вижу тут явных признаков интоксикации», — сказал нарколог.

Владимир Зеленский

Ранее Шуров также распознал, что неизвестное белое вещество, которое выпало из носа Зеленского во время его видеообращения к жителям страны, — наркотик. По его словам, вещество вылетело из носа политика «с космической скоростью».

«Заметьте, он не чихал, это было на акте дыхания. Поэтому можно догадываться, сколько килограммов там было в ноздрю заправлено, что остатки полетели в зрителей», — подчеркнул эксперт.

Атаки ВСУ на Москву

287 вражеских дронов были уничтожены над российскими регионами утром 11 декабря, большинство из которых — 118 — сбили на Брянской областью. Также Киев вновь пытался атаковать Москву — 32 из них летели на столицу.

Отмечается, что в Алексине и Суворове Тульской области осколки сбитых дронов повредили окна школы и автозаправочной станции. В Воронежской области дроны атаковали жилые кварталы. Как заявил глава региона Александр Гусев, в результате ударов пострадали несколько многоквартирных домов, в одном из них обрушилась лестничная клетка. Количество эвакуированных достигло 80 человек.

В ночь на 12 декабря силы ПВО сбили еще 90 дронов противника, в том числе три над Тверской областью. Telegram-канал SHOT сообщил о пяти-шести взрывах, прогремевших в разных частях Твери.

Врио губернатора Тверской области Виталий Королев сообщил, что в результате отражения атаки БПЛА на многоквартирный дом пострадали семь человек, в том числе ребенок. Их госпитализировали: «Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА».

Позже власти добавили, что в пункте временного размещения находятся 22 жильца. Среди них есть пять несовершеннолетних. Людей обеспечили не только едой, но и предметами первой необходимости.

Фото: Global Look Press

На фоне всего этого ВСУ продолжают попытки «достать» Москву — дроны на подлете были сбиты ночью. Атаки продолжаются и в течение всего дня.

