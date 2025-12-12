В Африке построят новый космодром Turkiye Today: Турция строит космодром в Сомали

Турция приступила к созданию собственного космического пускового комплекса на побережье Сомали, передает Turkiye Today. Проект реализуется при государственной поддержке и откроет Анкаре доступ в космос с территории другого континента.

Как отмечают эксперты, в мире существует всего около дюжины подобных океанских космодромов. Помимо компании Baykar, площадкой планирует активно пользоваться турецкий производитель ракетной техники Roketsan, что усилит оборонный и технологический потенциал проекта.

Турция располагает участком площадью 30 на 30 км на побережье Сомали, что делает возможным размещение полноценного космического пускового комплекса, — заявил председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар.

Строительство объекта является логичным шагом в рамках амбициозной космической программы Турции, которая включает развитие спутниковых технологий и создание национальной системы глобального позиционирования Ulug Bey. Новый космодром станет ключевой инфраструктурой для запуска турецких ракет-носителей, обеспечив стране независимый доступ на околоземную орбиту.

Ранее сообщалось, что модифицированная китайская ракета-носитель ZQ-3 успешно стартовала, но не смогла совершить мягкую посадку из-за возгорания. Пуск состоялся с космодрома в Дунфэн на северо-западе Китая.