Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 21:13

В Африке построят новый космодром

Turkiye Today: Турция строит космодром в Сомали

Сельчук Байрактар Сельчук Байрактар Фото: Tolga Adanali/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Турция приступила к созданию собственного космического пускового комплекса на побережье Сомали, передает Turkiye Today. Проект реализуется при государственной поддержке и откроет Анкаре доступ в космос с территории другого континента.

Как отмечают эксперты, в мире существует всего около дюжины подобных океанских космодромов. Помимо компании Baykar, площадкой планирует активно пользоваться турецкий производитель ракетной техники Roketsan, что усилит оборонный и технологический потенциал проекта.

Турция располагает участком площадью 30 на 30 км на побережье Сомали, что делает возможным размещение полноценного космического пускового комплекса, — заявил председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар.

Строительство объекта является логичным шагом в рамках амбициозной космической программы Турции, которая включает развитие спутниковых технологий и создание национальной системы глобального позиционирования Ulug Bey. Новый космодром станет ключевой инфраструктурой для запуска турецких ракет-носителей, обеспечив стране независимый доступ на околоземную орбиту.

Ранее сообщалось, что модифицированная китайская ракета-носитель ZQ-3 успешно стартовала, но не смогла совершить мягкую посадку из-за возгорания. Пуск состоялся с космодрома в Дунфэн на северо-западе Китая.

Турция
Сомали
космодром
строительство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дело Эпштейна пополнилось десятками тысяч новых фото
Людей эвакуировали из ВТБ Арены на Ленинградском проспекте Москвы
В Евросоюзе дали оценку планам Украины вступить в блок к 2027 году
Зеленского уличили в попытке затянуть время для новой провокации
«Его унижают больше всех в мире»: на Западе Зеленского списали со счетов
После атаки дронов ВСУ в российском городе ввели режим ЧС
Захарова рассказала любимую шутку Лаврова о древнейшей профессии
«Помощь приближается»: Дмитриев увидел в Орбане героя из «Игры престолов»
В ЕС срок заморозки активов России связали с Украиной
В России проиндексируют выплаты для военных
Стубб намекнул на развязку конфликта на Украине и назвал сроки
Стало известно о первом пострадавшем от непогоды в Москве
Захарова назвала дело Долиной возможностью для врагов России
Трамп объявил о своем дипломатическом успехе в Азии
В Африке построят новый космодром
«Бессрочная блокировка»: в ЕС вынесли решение по активам России
Над Россией перехватили 47 украинских беспилотников
Адвокат предсказал масштабные последствия «эффекта Долиной»
Душительницу малышей отстранили от работы в детском саду
«Потерял реальность»: как Михалков спасает Ефремова после тюрьмы
Дальше
Самое популярное
Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем
Семья и жизнь

Колбасе конец! Ваш новый хит — веганское оливье, которое понравится всем

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.