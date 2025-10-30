Китай утвердил запуск космического корабля Shenzhou-21 к станции Tiangong

Управление программы пилотируемых космических полетов Китая утвердило запуск пилотируемого космического корабля «Шэньчжоу-21» к околоземной станции Tiangong, сообщает агентство «Синьхуа». Старт будет произведен с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны 31 октября, в 18:44 по московскому времени.

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21» будет запущен в пятницу в 23:44 по пекинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая, — говорится в сообщении.

Как заявил представитель управления Чжан Цзинбо, подготовка к миссии проходит в штатном режиме. Ракета-носитель «Чанчжэн-2F Y21», которая выведет корабль на орбиту, в ближайшее время будет заправлена топливом.

Согласно плану полета, через три с половиной часа после старта «Шэньчжоу-21» совершит автоматическую стыковку с основным модулем «Тяньхэ» китайской космической станции. Это позволит сформировать орбитальную комбинацию из трех модулей и трех космических кораблей.

Ранее сообщалось, что КНР успешно осуществила запуск нового спутника, предназначенного для тестирования передовых технологий связи. Ракета-носитель «Чанчжэн-5» стартовала с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань в четверг, 23 октября 2025 года, в 17:30 по московскому времени, доставив аппарат на расчетную орбиту.