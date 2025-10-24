Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 12:25

Китай запустил спутник для испытаний новых технологий связи в космосе

Космический корабль «Шэньчжоу-21» прибыл на стартплощадку в Китае для запуска

Космический корабль «Шэньчжоу-21» Космический корабль «Шэньчжоу-21» Фото: Wang Jiangbo/XinHua/Global Look Press

Космический корабль «Шэньчжоу-21» прибыл на стартовую площадку, знаменуя начало обратного отсчета до отправки тайконавтов к национальной орбитальной станции, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC). По информации CASC, на космодром Цзюцюань, расположенный в Северном Китае, также доставили ракету-носитель CZ-2F («Чанчжэн-2-эф»). Именно она в ближайшие дни выведет аппарат на орбиту.

Миссия продолжит программу плановой ротации экипажей на станции. Спутник займется испытаниями новых технологий связи. В настоящее время на китайской орбитальной станции несут вахту три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20»: командир экипажа Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе. Они прибыли на орбиту 25 апреля и в скором времени вернутся на Землю, передав эстафету новому экипажу.

Китайская станция, которая функционирует на высоте около 400 километров, рассчитана на срок службы более 10 лет. Она может размещать до трех человек на постоянной основе, а при ротации экипажей – до шести на короткий период. В 2022 году орбитальный объект вышел на штатный режим работы для реализации международных научных проектов.

Ранее российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно установили комплекс аппаратуры для выращивания полупроводниковых кристаллов на внешней поверхности МКС. Работа стала первым для РФ выходом в открытый космос в 2025 году.

