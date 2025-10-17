Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 01:33

Россияне впервые в 2025 году вышли в открытый космос

Россияне Рыжиков и Зубрицкий впервые за год вышли с МКС в открытый космос

МКС МКС Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили установку комплекса аппаратуры для выращивания полупроводниковых кристаллов на внешней поверхности Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. Эта работа стала первым выходом в открытый космос в 2025 году.

Специализированный комплекс для эксперимента «Экран-М» размещен на модуле «Наука» и предназначен для создания высокочистых полупроводниковых материалов. Уникальность установки заключается в использовании преимуществ космического вакуума и невесомости для получения сверхточных кристаллических структур.

Оборудование разработано Институтом физики полупроводников СО РАН и не имеет аналогов в мировой практике. Работоспособность оборудования подтверждена в ходе тестовых проверок.

Монтажные работы выполнялись с использованием манипулятора ERA, при этом космонавты работали в новейших российских скафандрах «Орлан-МКС». Особое внимание уделялось точности установки, поскольку создание тонких кристаллических пленок требует максимально стабильных условий. В рамках эксперимента планируется отработать технологию производства многослойных структур арсенида галлия для перспективных солнечных батарей.

Ранее летчик-космонавт Герой России Олег Кононенко заявил, что строительство атомной электростанции на Луне станет ключевым шагом для перехода к промышленному освоению спутника Земли. По его словам, космонавтика и атомная промышленность представляют собой два технологических столпа, определяющих прогресс в мировом масштабе.

