Россияне впервые в 2025 году вышли в открытый космос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий успешно завершили установку комплекса аппаратуры для выращивания полупроводниковых кристаллов на внешней поверхности Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. Эта работа стала первым выходом в открытый космос в 2025 году.
Специализированный комплекс для эксперимента «Экран-М» размещен на модуле «Наука» и предназначен для создания высокочистых полупроводниковых материалов. Уникальность установки заключается в использовании преимуществ космического вакуума и невесомости для получения сверхточных кристаллических структур.
Оборудование разработано Институтом физики полупроводников СО РАН и не имеет аналогов в мировой практике. Работоспособность оборудования подтверждена в ходе тестовых проверок.
Монтажные работы выполнялись с использованием манипулятора ERA, при этом космонавты работали в новейших российских скафандрах «Орлан-МКС». Особое внимание уделялось точности установки, поскольку создание тонких кристаллических пленок требует максимально стабильных условий. В рамках эксперимента планируется отработать технологию производства многослойных структур арсенида галлия для перспективных солнечных батарей.
