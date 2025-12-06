ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 18:53

В 2026 году продажи чипов могут вырасти до $1 трлн

WSTS: продажи чипов по всему миру в 2026 году могут достигнуть $1 трлн

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мировые продажи полупроводников могут вплотную приблизиться к $1 трлн (около 78 трлн рублей) уже в 2026 году, подсчитали в отраслевой организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Согласно их ожиданиям, в 2025 году рынок продемонстрирует значительный рост — на 22,5%, достигнув отметки в $772 млрд (примерно 58 трлн рублей).

Самый высокий подъем прогнозируется в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 25-30%), тогда как в Европе ожидается более умеренный рост на 6%. На 2026 год WSTS предполагает подъем мирового рынка полупроводников более чем на 25%, до внушительной суммы в $975 млрд.

Наибольший вклад в этот рост внесет сектор интегральных микросхем. Их продажи в 2026 году, как ожидается, увеличатся на 29%. Самый значительный подъем прогнозируется в секторе чипов памяти, где ожидается рост продаж в 39%.

Ранее россиян предупредили, что в следующем году цены на электронику могут увеличиться на 25–35% из-за кризиса на рынке памяти, введения технологического сбора и обязательной маркировки. По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, дефицит уже серьезно влияет на стоимость смартфонов, ноутбуков и другой техники.

